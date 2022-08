Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi torna all'attacco di Jeremias: la reazione su Instagram scatena il web

Le scorie dell'Isola dei Famosi 2022 non sono ancora finite. A due mesi esatti dalla fine del programma condotto da Ilary Blasi, ecco che due indiscussi protagonisti tornano a litigare a distanza. Guendalina Tavassi in un'intervista torna a parlare della sua esperienza a Cayo Cochinos e svela i nomi di chi non vorrebbe mai più rivedere. Tra questi non potevano scerto mancare Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo con i quali, nei mesi in Honduras, le liti furiose non sono certo mancate. E la risposta su Instagram del fratello di Belen non si è fatta attendere.

«Non li rivedrei mai»

Guendalina Tavassi ha abituato gli italiani alla sua sincerità e spontaneità condite da quel dialetto romano che ha conquistato i suoi fan. E con estrema naturalezza, l'influencer ed ex gieffina, ha risposto alle domande di The Pipol Gossip, anche a quelle più scomode. Tra tutte, il portale specializzato in gossip ha calcato la mano su quali persone conosciute tra le acque cristalline dell'Honduras non vorebbe più rivedere. E con sincerità Guenda ha risposto senza tralasciare nessuno: «In primis Lory Del Santo. Cercavo di vederci del buono in lei. Mi sono messa accanto al suo dolore e provavo a capirla in ogni situazione, ma una volta uscita di lì mi sono resa conto che con me recitava. Si è rivelata una iena, per carità!», ha commentato la Tavassi, aggiungendo: «Ma anche Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo non li rivedrei. Ho voglia di gente positiva». Le scorie dell'Isola dei Famosi, per chi l'ha vissuta, non si sono ancora esaurite e i diretti interessati non sembrano averla presa benissimo. Soprattutto Jeremias che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia piuttosto criptica che i fan più attenti non hanno dubbi sia riferita proprio a Guendalina.

La risposta

Jeremias Rodriguez, sull'Isola, non si è mai tirato indietro quando c'era da discutere. E anche in questa occasione, nonostante siano passati più di due mesi dal suo abbandono al programma, non ha voluto lasciar correre le dichiarazioni di Guendalina Tavassi. L'influencer ha accusato lui e suo padre di essere persone negative e lui in tutta risposta ha «scimmiottato» con la mano il chiacchiericcio nei suoi confronti. Mano che poi ha proseguito verso la bocca facendo, probabilmente, il verso a Guendalina Tavassi sottolineando le sue labbra rifatte. Una risposta muta, ma che sta scatendando le ire dei fan della Tavassi che si schierano compatti in difesa della loro beniamina.