Perde 70 chili in 16 mesi per donare il rene al padre malato

Cosa può fare l'amore. Fino a dove può spingerci, fino a che traguardi può trasportarci? E quello che viene da chiedersi leggendo la storia diA suo padre, Lucious Daniels, di 74 anni, era stato diagnosticato un problema ad un rene. Un problema talmente grave da comprometterne il funzionamento; Lucious è stato quindi costretto ad entra in dialisi per curarsi e per poter continuare a vivere. L'unica via per tornare ad una vita normale era un trapianto, e sua figlia Dawn era la persona perfetta: «E' un match perfetto» hanno detto i medici a Dawn. Ma c'era un problema.Infatti, i dottori hanno detto che Dawn per donare un rene al padre doveva perdere molto peso. Molti chili. Dawn era ad un bivio: cambiare completamente stile di vita ed aiutare suo padre, o rifiutare la sfida della perdita di peso ma lasicare suo padre in dialisi. Poco a poco, cambiando stile di vita, iniziando a fare sport con un personal training, e cambiando alimentazione Dawn è riuscita a perdere 70 chili in 16 mesi. Un grande traguardo.«Ora siamo pronti, puoi donare il rene a tuo padre», le hanno finalmente detto i medici. Dopo 16 mesi di sacrifici e rinunce. Tutto per amore di suo padre.