Minaccia di far esplodere il Comune. Uno stalker condannato a dieci mesi

ANCONA - Per mesi avrebbe costantemente minacciato di morte un’assistente sociale di Loreto per indurla a ripristinare le visite con il figlio minorenne, interrotte dopo la sospensione della potestà genitoriale. E poi, sarebbe anche arrivato a prendersela con i Servizi educativi di Ancona, piombando più volte negli uffici preposti e urlando: «Faccio esplodere il Comune».È per il reato di minacce aggravate e stalking inflitto nei confronti dell’ex convivente che ieri mattina un 43enne osimano è stato condannato a scontare dieci mesi di reclusione, senza sospensione condizionale della pena. La sentenza è stata emessa dal gup Paola Moscaroli al termine del procedimento affrontato dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Matteo Bettin, con il rito abbreviato. L’imputato è stato condannato solamente per la metà dei capi di imputazione: la procura aveva contestato anche l’estorsione e i maltrattamenti in famiglia. Reati, stando alla pubblica accusa, che l’uomo avrebbe commesso tra il 2014 e il 2016 nei confronti della sua ex compagna e madre di suo figlio, una calabrese di 31 anni assistita dall’avvocato Roberta Bizzarri. Il pm Andrea Laurino aveva chiesto una condanna per tutti e quattro i reati.L’abbreviato è stato subordinato all’esito di una perizia psichiatrica che ha decretato per l’imputato un disturbo della personalità che avrebbe scemato grandemente la capacità di intendere e di volere. L’uomo ha già scontato cinque mesi di arresti domiciliari e attualmente ha come misura cautelare l’obbligo di dimora nel comune di residenza, a Osimo. L’uomo, stando all’accusa, avrebbe iniziato a perseguitare l’ex moglie subito dopo l’interruzione della convivenza e della collocazione della donna in una struttura protetta insieme al loro figlio.Il comportamento aggressivo sarebbe aumentato con la sospensione della potestà genitoriale decretata dal Tribunale per i Minorenni di Ancona nel 2016. In un primo momento, avrebbe tempestato di telefonate intimidatorie un’assistente sociale di Loreto. «Io ti ammazzo» le avrebbe detto, tentando il tutto per tutto per cercare di incontrare di nuovo il piccolo. Sotto la sua furia sono passati anche i Servizi educativi del Comune di Ancona e il Tribunale dei Minori. Nel 2017, piombando in portineria del palazzo di via Cavorchie, avrebbe minacciato di uccidere tutti, compresi i giudici, con una pistola. Una scacciacani era stata trovata nel suo appartamento e sequestrata. Per quest’ultimo episodio procede la procura dell’Aquila.