Covid nuova variante, è allarme sul ceppo inglese: vaccini a rischio?

Covid nuova variante, è allarme sul ceppo inglese. Per il capo dell'autorità sanitaria dell'Inghilterra, Chris Whitty, il vaccino anti-Covid deve indurre ottimismo anche se per ora è «solo una supposizione» che funzioni contro la nuova variante scoperta nel Regno Unito. Benché non sia provato che la variante sia più letale, sebbene sia più facilmente trasmissibile, non esiste ancora alcun elemento che induca a pensare che possa essere resistente ai vaccini di cui si comincia in questi giorni la distribuzione.

«Credo che questa situazione peggiori le cose - ha detto ieri il prof. Whitty in conferenza stampa, citato da Bbc -, ma ci sono cose che inducono all'ottimismo, come il vaccino in arrivo, sempre che il vaccino funzioni contro questa variante, che per il momento è solo una supposizione».

Intanto l'Organizzazione mondiale della Sanità ha fatto sapere di essere in "stretto contatto" con le autorità del Regno Unito dopo la scoperta di una nuova variante mutata del virus del Covid che avrebbe una trasmissibilità maggiore, quantificata al 70% in più. In un tweet l'agenzia Onu scrive di star condividendo le informazioni scientifiche con Londra e di essere impegnata a fornire tutti gli aggiornamenti agli altri Stati membri e con la pubblica opinione.

