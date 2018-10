Passa il casello per 167 volte senza pagare: ecco come faceva furbetto del Telepass

Muore in vacanza in Egitto, la salma torna a casa ma mancano il cuore e i reni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli è andata bene per 167 volte ma alla fine ildel, come lo avevano ribattezzato, è stato preso e condannato. Si tratta di un vercellese di 43 anni. Il trucco che usava per non fermarsi alera semplice: si accodava ai veicoli in transito nella corsia Telepass o utilizzava la pista Viacard per eludere i pagamenti.Il Tribunale digli ha inflitto 4 mesi di reclusione, subordinando la sospensione condizionale della pena al risarcimento fissato in 2 mila euro e accollando all'automobilista anche le spese di costituzione della parte civile.Il 43enne ha "bucato" in tutto 167 i caselli sino quando non è incappato nel Tur (Traffico utenti recidivi) di Autostrade, che segnala i morosi. Venne fermato a Borgomanero, sulla A26, da una pattuglia della Polizia stradale di Romagnano Sesia (NO). Gli sono stati contestati 1.029,18 euro di mancati pagamenti.