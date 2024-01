Capodanno a Napoli, spara con la pistola dal balcone per festeggiare la mezzanotte: immortalato in un video

Festeggiare l'arrivo del nuovo anno a colpi di pistola. Un'usanza insensata e pericolosa che nella notte di Capodanno ha provocato la morte di una donna ad Afragola, mentre altre due persone sono rimaste ferite nella provincia di Napoli. Proprio mentre è ancora in aggiornamento il bilancio dei festeggiamenti sconsiderati a suon di botti e proiettili, da Napoli arriva un video in cui si può vedere chiaramente un uomo intento a sparare colpi di pistola dal balcone di casa nel fragore della mezzanotte.

Il video

Il video è stato pubblicato su Instagram dalla pagina Welcome to Favelas, che non fornisce ulteriori informazioni sulla località di provenienza. Nelle immagini si vede l'uomo sparare in direzione del palazzo di fronte, mentre chi gira il video resta cautamente dietro la finestra di casa.