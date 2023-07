Chi è Andreea Rabciuc, la ragazza di 28 anni scomparsa (più di un anno fa) dopo una lite con il fidanzato

Potrebbe essere di Andreea Rabciuc lo scheletro trovato sabato scorso a Roma, a Casal Bertone, in un parco, in via Ettore Fieramosca 114. La giovane 28enne romena era scomparsa nelle campagne di Montecarotto il 12 marzo 2022, dopo una lite con il fidanzato.

I segni particolari

Alta 1,68 cm, ha gli occhi e i capelli castani: come riportato da Chi l'ha visto. Indossava un giubbotto bianco, una felpa grigia con la stampa di Tom&Jerry sul davanti e la stessa stampa anche sui jeans, un paio di scarponcini neri. Con sé aveva uno zainetto verde fluo. Segni particolari? Diversi tatuaggi sul corpo e sulle dita della mano sinistra. Come si può vedere dalle foto caricate sul suo profilo Facebook.

La famiglia

Scomparsa tra la frazione Moie di Maiolati Spontini e Montecarotto (Ancona) l'11/03/2022, non si hanno sue notizie da più di un anno. Andreea Rabciuc, 27 anni, vive con la madre a Jesi (Ancona). Venerdì 11 marzo ha partecipato ad una festa che si è tenuta in un casolare nelle campagne della Vallesina e non è più tornata a casa. Non ha con sé il suo cellulare.