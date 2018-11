Accuse choc al medico: «Mi molestava â€‹a 14 anni anche quando dormivo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - «Sono tornato a casa sua perché mi aveva promesso che non mi avrebbe più toccato. Mi trattava come un figlio e io lo vedevo come un padre. Ma capitava che mi molestasse anche quando dormivo». Dichiarazioni forti, descritte nei minimi particolari in aula dalla vittima durante l'audizione disposta dal collegio giudicante presieduto da Alberto Rossi (a latere Iuri De Biasi e Piera Binotto), che aggravano la posizione del medico finito sotto accusa per aver abusato sessualmente del ragazzo quando non era ancora sedicenne, per aver adescato due minori online e per aver condiviso materiale pedopornografico. Ora deve rispondere anche di violenza sessuale aggravata dall'età della vittima, inferiore ai 14 anni.