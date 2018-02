Accende una sigaretta innesca un incendio e muore intossicato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Un uomo èpere per leriportate a seguito di undivampato all'interno del suo alloggio, in via Reconquista. Si tratta di un anziano di 74 anni,, originario diDa quando è emerso fino a ora sembra che l'uomo abbia innescato da solo le fiamme dopo aver acceso una. Il fumo della combustione uscito dalle finestre ha allarmato i vicini che hanno chiamato i vigili del fuoco.I pompieri del Comando di Udine sono entrati da una finestra nel tentativo di salvarlo ma per lui non c'era più nulla da fare: era morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Udine. L'uomo viveva solo. I danni dell'incendio sono limitati all'alloggio.