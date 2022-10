Ascoli, il trekking urbano alla scoperta dei teatri tra territorio e cultura

ASCOLI- Un tour tra i teatri. È questa l'offerta di Ascoli Piceno per Che spettacolo di Trekking, la XIX Giornata nazionale del trekking urbano del 31 ottobre.

Il percorso

Il percorso, intitolato "La città va in scena!", tocca Palazzo dell'Arengo, che ospitava l'antico teatro cittadino, per andare alla scoperta del Ventidio Basso e del Filarmonici; si prosegue verso l'auditorium Carisap per poi ricostruire idealmente gli spazi antichi: anfiteatro e teatro romano. Lungo il percorso si incontrano il Palazzo della Musica e un medievale organo in pietra tutt'ora funzionante. Il percorso si conclude al Forte Malatesta. Le guide racconteremo le storie di artisti e personaggi dello spettacolo, che hanno dato lustro alla città o che qui si sono esibiti. Due gli orari: alle 10.30 in piazza Arringo e alle 15.30 in piazza San Francesco.