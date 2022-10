GROTTAMMARE - Manutenzione straordinaria della strada Statale 16 a Grottammare. Il Comune partecipa ad un bando regionale per cercare di ottenere le risorse necessarie. L’importo complessivo dell’intervento, riguardante la manutenzione straordinaria di un chilometro, è di 357.142,85 euro. Il Comune si impegna a cofinanziare l’intervento per la quota del 30% dell’importo complessivo, pari a 107.142,85 euro.

APPROFONDIMENTI L'ORGANICO Allarme baby gang in Riviera, il sindacato di polizia: «Gli agenti sono sempre meno: previsti tagli del 25%»



L’obiettivo

«Puntiamo ad ottenere le risorse necessarie per completare l’asfalto sulla strada Statale 16, nel tratto che va dalla rotonda di via Pertini, nei pressi del ponte Tesino nord, fino al confine con Cupra Marittima» precisa il sindaco Enrico Piergallini. Approvato, dunque, il progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo all’intervento finalizzato al miglioramento della rete stradale, manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strada della Statale 16 compresi tra la rotatoria in prossimità di via della Fratellanza e il confine con il Comune di Cupra, predisposto dall’architetto Bernardino Novelli, responsabile del Servizio progettazione e direzione lavori di manutenzione del Comune di Grottammare.

Il contributo regionale massimo concedibile è pari ad 250mila ed è richiesto un cofinanziamento comunale per almeno il 30% del costo complessivo dell’intervento. «Abbiamo fatto la domanda di partecipazione al bando della Regione Marche relativamente alla concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale – tiene a precisare il sindaco Piergallini - Ci sarebbe piaciuto proporre due rotatorie, per alleggerire il traffico proprio su questo tratto della Statale, in particolare uno su via Galilei e uno su via Marche, ma non rientrando nel piano urbanistico, al momento, non è possibile richiedere le risorse per questo tipo di intervento; pertanto ci occuperemo di fare in modo che in futuro si possa procedere».



I lavori



E proprio recentemente sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria del tratto della Statale 16, tra il confine di San Benedetto e la rotatoria in prossimità di via Della Fratellanza, consistiti nella fresatura del tappetino di usura in asfalto esistente e la successiva stesa di un nuovo tappetino di usura a cui sono seguiti i lavori di apposizione della nuova segnaletica orizzontale. L’Amministrazione comunale, dunque, intende proseguire nell’opera di miglioramento della sicurezza stradale.