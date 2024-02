SAN BENEDETTO Una Riviera attrattiva durante l’anno ma meno in estate. Giugno, luglio e agosto del 2023 hanno fatto registrare flessioni dal 2,50 all’1,70% effetto del maltempo di inizio stagione e del dopo pandemia che ha spinto molti turisti a tornare a varcare i confini, mentre il dato riguardante ‘intero anno ha visto un 4,3% in più rispetto al 2022. Osservatorio da cui l’amministrazione intende prendere spunto in vista della prossima estate.

I dati

L’estate 2023 ha visto il mese di giugno registrare 129.381 presenze con una flessione rispetto all’anno prima del 2,67%, il mese di luglio la diminuzione è stata più contenuta con 227.149 presenze pari a 1,68% in meno e agosto ha chiuso con 249.345 presenze pari al 2,57% in meno.

«Giugno era stato segnato dal mal tempo- spiega il sindaco Spazzafumo – ma secondo me ad andare male è stato soprattutto luglio anche se i numeri hanno tenuto. Forse a salvarci è stato proprio l’evento della Coldiretti. Sono positivi invece i dati spalmati durante l’anno che ci premiano sia per le manifestazioni sportive invernali che anche per il mese di dicembre dove il Natale ha fatto da attrattore. Alla Bit di Milano abbiamo avuto un buon riscontro, San Benedetto è stata molto apprezzata. Abbiamo recuperato dopo il crollo del 2017 avuto con il terremoto e seguito da quello per la pandemia. Ora dobbiamo prepararci a vivere al meglio la prossima estate che dovrà essere una sfida, anche sul fronte delle strutture ricettive, ormai abbiamo tanti Bed and breakfast».

Gli eventi

Proprio in queste settimane è in fase di redazione il cartellone estivo con appuntamenti sportivi e musicali, in merito a quest’ultimi è stato già fissato per il 30 agosto il concerto del Deejay Tim con Prezioso, Albertino, Fargetta e Molella, a seguire il primo settembre presso il campo da rugby Nelson Mandela si terrà l’esibizione di Irama al San B Sound. Sul fronte sportivo è prevista un’altra amichevole nazionale di rugby e il ritorno del Challenger di tennis. Dal 2012 a oggi si sono registrati dati altalenanti per quanto riguarda le presenze annuali che hanno fatto da cartina tornasole di questo ultimo decennio. Si è cominciato da un meno 1,99% nel 2012 proseguendo con il 2013 con un più 1,69%, nel 2014 l’incremento è stato del 2,47%, nel 2015 dell’8,73%, nel 2016 aumento del 7,53%, nel 2017 c’è stato l’effetto terremoto che ha fatto registrare una flessione del 25,97%, nel 2018 un meno 5,69%, il 2019 la ripresa con un più 5,38% per poi scendere pesantemente nel 2020 l’anno del Covid con un meno 32,59%, con una ripresa l’anno successivo con un più 32,94%, nel 2022 un più 14,35% e lo scorso anno un più 4,31%.