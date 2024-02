OFFIDA - Ancora una giornata alla grande quella di ieri. La “caccia” al bove finto si è svolta secondo la migliore tradizione. Qualcuno ha alzato un po’ troppo il gomito per brindare al Carnevale che è entrato davvero nel vivo. Moltissimi i giovani vestiti con guazzaroni, mutandoni e rossi pompon fin dal mattino sulle piazze e sulle vie del centro storico ad attendere e partecipare alla “caccia” del bove con i ragazzi della scuola.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Ascoli capitale delle bandiere: Tenzone aurea e argentea per i 70 anni della Quintana

Afflusso continuo

La grande affluenza è arrivata ininterrotta nel pomeriggio per la festa con il “bove” dei grandi che corre, rotea, si impenna e riparte tra incitamenti e sibilare di fischietti. Da Borgo Cappuccini fino al centro storico intervallato da un breve riposo di 13 tappe per brindare e rifocillarsi. Così, tra allegri vocii e una miriade di vivaci colori si prosegue con corse sfrenate, appassionate “finte corride” e con improvvisati matador in piazza del Popolo. Infine, l’ora della “mattanza” sulla colonna con l’anello e la carcassa del “toro” sulle spalle portato nella sua dimora al suono e al canto di “Addio, Ninetta, Addio”. Senz’altro una giornata eccellente con un numerosissimo pubblico festante. Qualcuno ha azzardato 20mila persone tra forestieri e residenti. Forse di meno o di più, non lo sappiamo. Comunque tutti entusiasti di Offida e delle sue eccellenze. Se pur con qualche difficoltà di circolazione, non si sono rilevati incidenti di sorta. Un grazie all’organizzazione e alle raccomandazioni dell’amministrazione comunale e della Pro Loco. In special modo al capillare servizio delle Forze dell’Ordine, in primis l’associazione nazionale carabinieri. Su tutto ha vinto la Festa.

I più piccoli

E l’altro ieri, successo anche per la mascherata dei bambini nel teatro Serpente aureo. Questi i vincitori del concorso: Maschera singola prima La rossa Rossana e seconda Easirider; Maschera in coppia prima UP e seconda Le pittrici: gruppi categoria A (0- 6 anni) prima Cosa bolle in pentola e seconda Alice nel paese delle meraviglie; gruppi Categoria B (7 – 14 anni) prima Alla ricerca del Serpente Aureo e seconda Bianca Neve e i Bro musical.