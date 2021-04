Si uccide gettandosi sotto il Frecciabianca nella zona industriale. Ritardi per i treni sulla linea adriatica

SAN BENEDETTO - Un uomo originario di San Benedetto del Tronto, di 36 anni, si è tolto la vita nel tardo pomeriggio di oggi lungo la linea ferrovia Adriatica nel tratto che attraversa Martinsicuro. Il tragico investimento del treno Frecciargento è avvenuto all’altezza di via Dei Castani, nella zona industriale .Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri ma oramai per il trentaseienne non c’era più nulla da fare.

La tragedia ha avuto ripercussioni anche sul traffico ferroviario. Fino a ieri sera si calcolavano pesanti ritardi a partire dalle 17 per almeno una decina di treni. Il Regionale 4224, partito da Pescara e atteso ad Ancona alle 21.20, viaggia con 78 minuti di ritardo. In direzione sud, l'Ic 611 proveniente da Bologna è atteso a Pescara con 80 minuti di ritardo.

Ultimo aggiornamento: 21:16

