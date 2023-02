Incidente in galleria, strage sull'Autostrada A14: famiglia sterminata, morti madre, padre e figlia: grave un 14enne

GROTTOMMARE - Tragedia sull'Autostrada A14: morti in un incidente nella galleria a Grottammare padre, madre e figlia. In gravi condizioni un ragazzino di 14 anni. L'incidente è avvenuto sulla careggiata in direzione Ancona nella Galleria di Grottammare, tra San Benedetto e Pedaso.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Verso Bari si segnalano incolonnamenti di 2 km tra Pedaso e Grottammare. Chi è in viaggio verso Bologna deve uscire a San Benedetto dove c'è 1 km di coda e può rientrare a Pedaso, dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

++++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++++++++++