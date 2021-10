Fiamme in un appartamento, i vigili del fuoco salvano l'anziana inquilina

SPINETOLI - I vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti questa mattina in via Formale, a Pagliare del Tronto, frazione di Spinetoli, a causa di un incendio scoppiato all'interno di un'abotazione dove vive un’anziana. Le fiamme si sono propagate al piano terra dove ci sono i locali che fino a qualche anno fa ospitavano un negozio oggi chiuso. L'anziana inquilina è stata tratta in salvo e non c'è stato bisogno di alcun trasferimento all'ospedale Mazzoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA