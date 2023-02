SPINTETOLI - Sullo smartphone della Locanda del Terzo Settore Centimetro Zero di Spinetoli continuano ad arrivare notifiche dal profilo di Facebook. Dopo che è stata postata la foto di Barbara, una delle ragazze del gruppo di collaboratori con disabilità che lavorano a Centimetro Zero, si è scatenato un felice putiferio, come racconta Emidio Mandozzi fra i fondatori della Locanda.

«Barbara solitamente è sempre silenziosa. Lavora in cucina e quella sera è andata in camerino, si è infilata il cappello da cuoco e ha indossato il grembiule, poi è tornata in cucina. Il cuoco - prosegue Emidio Mandozzi - le ha chiesto simpaticamente “ma sei diventata una chef?” e le ha fatto una bella foto. Poi Barbara stessa ha chiesto se la foto sarebbe stata messa su Facebook».

Lo scatto che ha immortalato la novella chef è stato postato sul profilo raggiungendo in poche ore migliaia di like. «In quattro giorni specifica Mandozzi - abbiamo avuto 75.000 mi piace 1.500 commenti da tutta Italia e dall’estero e il post di è stato visualizzato da quasi quattro milioni di persone. Una cosa che ci ha colto di sorpresa e ci ha fatto ovviamente piacere. Insomma è stato davvero una pubblicazione virale e ancora non siamo proprio riusciti a leggere tutti i commenti».

Dalla Locanda Centimetro Zero spiegano anche che il post non è stato oggetto di sponsorizzazione o pubblicità: tutto si è innescato in maniera organica. «Per curiosità, abbiamo chiesto a un consulente per capire meglio come fosse accaduto un fenomeno del genere: probabilmente è stato il fatto che il gradimento del post nelle prime ore lo ha posizionato bene migliorando sempre più l’esposizione e la visualizzazione. Noi non abbiamo questa ampiezza di pubblico - commenta ancora Mandozzi, in merito al funzionamento dell’algoritmo - ma l’immediato coinvolgimento nelle prime ore e la condivisione ha portato a tutto questo».



Una catena e un effetto valanga che hanno generato questo successo per la foto di Barbara che si dà da fare con olive fritte e cioccolateria con la preparazione di uova di pasqua e colombe.