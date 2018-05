Vecchie bare accatastate senza protezioni: allarme per la puzza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Bare in zinco accatastate in un garage e in una stanza all’interno del cimitero, non distanti dalle aree dei fornetti, vicino al passaggio di pedoni e del campo sportivo frequentato dai bambini. Altro che riposare in pace, al cimitero si respira aria insalubre. Quella delle esalazioni che provengono dalle bare in zinco usate. Contenitori che, per lungo tempo, hanno ospitato la salme accompagnandone la decomposizione.Diversi cittadini hanno segnalato il cattivo odore proveniente da quella zona. Sono infatti le aree del camposanto dove sono state accatastate le bare in zinco usate. Nessun muro o camera protetta: a nord tra le bare sporche e accatastate e il marciapiedi solo una tenda divide i pedoni e la vista sullo scenario sconfortante. Di colore verde, in iuta, la tenda è in alcuni punti aperta. Vi proviene un cattivo odore fortissimo. Basta avvicinarsi e si scorgono decine di bare in zinco accatastate. Sporche e corrose. Si vedono quelli che sembrano pure residui di color giallognolo. L’odore è nauseabondo. Se ci si sposta verso sud a pochi metri dall’ingresso principale del cimitero ci sono i garage dove all’interno a quanto dicono i bene informati dovrebbero esserci altre bare in zinco. Le saracinesche sono chiuse, lucchetti serrati, ma la puzza è davvero molto forte.