Spuntano altri video delle bare abbandonate Esplode la bagarre

FOSSOMBRONE - Bare esumate e abbandonate nel campo attiguo al cimitero di Fossombrone. Il mistero s’infittisce. I filmati hanno raggiunto il numero di quattro. Intanto la consigliera di minoranza Elisa Cipriani è la firmataria della mozione depositata ieri mattina in previsione del consiglio comunale la cui convocazione era già avvenuta per le 18.30 di lunedì.Il documento impegna la pubblica assise a scegliere con votazione palese il tipo di commissione ritenuta più adatta per fare piena luce su quanto successo. E il sindaco a convocare in tempi strettissimi la commissione che sarà decisa dal consiglio comunale in modo da farla diventare immediatamente operativa.