Ecco il video choc delle bare riesumate e abbandonate nel campo

FOSSOMBRONE - Abbandono a cielo aperto delle bare esumate a Fossombrone, forse addirittura da un anno. Digitando sul motore di ricerca preferito, l’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=hv_1DVqqQoE si può vedere uno dei due filmati, sicuramente il più inquietante, realizzati dall’associazione dei fotografi che fa capo alla pagina Fb “Tesori abbandonati”.Ci si rende conto della gravità di quanto successo nel campo attiguo del convento dell’Annunziata che confina con il cimitero. Dalle immagini nascono anche forti perplessità: ci sono anche resti umani? Ogni ulteriore commento a questo punto è superfluo. Chi vuole potrà giudicare da solo senza intermediari. La commissione d’inchiesta dovrà fare il punto della situazione per stabilire modalità, tempi e tecniche adottate dopo le esumazioni o le estumulazioni. E, soprattutto, di chi sono le responsabilità di negligenze che nessuno può accettare. Resta da stabilire se e quando sono arrivate in Comune segnalazioni precise come qualcuno sostiene.