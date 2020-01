Ancona, auto abbandonate e senza assicurazione: i carabinieri ne sequestrano otto

ANCONA - Individuate e rimosse otto autovetture risultate in stato di abbandono e sprovviste dell’assicurazione obbligatoria. Le macchione sono atte rimosse nelle ultime 48 ore dopo i controlli effettuati dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Ancona nell’ambito dell’operazione “Strade pulite”.

L’operazione portata avanti dai militari si inserisce nel contesto delle attività di monitoraggio delle aree di degrado del capoluogo sia per contrastare il fenomeno ambientale dell’abbandono dei veicoli non più funzionanti che per partecipare ai cittadini, ove i segnali di degrado sono più evidenti, una presenza visibile dello Stato. Tante le macchine abbandonate e vandalizzate lasciate in giro per le vie della città che grazie ai carabinieri del Norm sono state rimosse. Alcune di esse erano anche di un certo valore.

