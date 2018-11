Il mistero delle bare esumate e poi lasciate vicino al cimitero Il sindaco: «Foto vecchie»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - «Una vicenda delcata. Stiamo avviando un’indagine interna e abbiano provveduto a segnalare il caso alle autorità preposte e alla polizia postale» commenta il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci. Stiamo parlando della segnalazione accompagnata anche da foto, pubblicata sulla pagina Fb “Sei di Fossombrone se”, dell’abbandono all’aperto dei resti delle bare esumate o estumulate nell’area attigua al cimitero, chiusa all’accesso di estranei. «Quei resti, che abbiamo provveduto a stoccare nel rispetto delle norme, sarebbero rimasti incustoditi da mesi stando alla data delle foto postate e poi cancellate non appena il caso ha cominciato a destare un certo scalpore. Ero io stesso intervenuto con una mia nota chiarificatrice soprattutto per rassicurare la pubblica opinione sull’infondatezza di alcune voci secondo le quali si sarebbe addirittura trattato di resti umani».Una storia poco edificante in merito alla quale gli addetti ai lavori dovranno fare piena luce «a cominciare dalla ditta preposta alle operazioni». C’è poi la questione delle foto e delle riprese «a opera di qualcuno che ha violato l’accesso ad un’area riservata con un’incursione non autorizzata per cui abbiamo investito del caso anche la polizia postale». Nel volgere di poche ore dalle pagine del sito Fb ogni traccia è scomparsa compresi i commenti all’intervento del sindaco il quale tra l’altro aveva scritto che «…quei resti, stoccati in un’apposita area non accessibile al pubblico, vengono quasi subito imballati e poi smaltiti periodicamente. Quelle foto, peraltro non recenti, evidentemente sono state scattate prima che i resti venissero imballati».