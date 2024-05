ASCOLI Clima teso all’azienda sanitaria territoriale fra sindacati e direzione generale. L’ultimo scontro è sulle assemblee in programma lunedì dalle 13 alle 15 davanti all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto e martedì alla stessa ora all’ospedale Mazzoni di Ascoli, negate dai vertici dell’Ast. L’altro ieri, infatti, la direttrice generale, Nicoletta Natalini, ha inibito l’organizzazione delle assemblee sindacali con la motivazione che l’iniziativa «può determinare un intralcio al regolare svolgimento delle attività sanitarie». I sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Fials assicurano che le programmate assemblee/presidio saranno organizzate lasciando il più ampio spazio alla circolazione di mezzi e di persone senza determinare un intralcio al regolare svolgimento delle attività sanitarie.

L’uso delle sale

«L’indicazione poi di utilizzare le due sale presenti nelle due strutture ospedaliere appare contraddittoria con la motivazione espressa a sostegno del diniego ad utilizzare gli spazi esterni. Come potrebbero, infatti, sia la sala individuata a San Benedetto del Tronto e soprattutto quella di Ascoli contenere i partecipanti all’iniziativa? Chi si assumerebbe le responsabilità per un sovraffollamento delle sale? Al riguardo sarebbe curioso conoscere quante persone è abilitata ad ospitare la sala al settimo piano dell’ospedale Mazzoni». Per i sindacati la decisione della direzione generale dell’Ast è mirata più ad inibire le iniziative «per celare il malcontento che oramai pervade lai quasi totalità del personale dipendente, che ad adottare iniziative indotte dalle motivazioni formalmente espresse, prive di qualsiasi oggettiva valenza». I sindacati sottolineano come in passato mai alcun direttore generale aveva impedito le assemblee e ribadiscono la volontà di organizzare le assemblee/presidio con le modalità indicate nel volantino con riserva di tutela nelle sedi competenti. Le forze dell’ordine sono state già informate. Gli argomenti in discussione sono quelli dei tagli al personale, alla qualità dell’assistenza sanitaria, al ricorso alle strutture private.

Le richieste

I sindacati Usb e Nursind, invece, chiedono la revisione del Piao (il piano integrato di attività e organizzazione), con modifiche volte all'assunzione di personale e alla riapertura di tutti i posti letto assegnati dalla Regione Marche. In particolare, si richiede la garanzia di 5 posti letto/culle in patologia Neonatale con 2 infermieri, la riapertura dell'Urologia chiusa da 4 anni, l'apertura h24 della Radiologia nei Pronto Soccorso, la presenza di operatori socio-Sanitari in tutte le unità operative 24 ore su 24, l'implementazione del secondo piano della Rsa di Offida, la presenza di due tecnici di radiologia durante il turno notturno e la risoluzione delle criticità nei pronto soccorso particolarmente in quello di San Benedetto del Tronto. «In mancanza di risposte adeguate, saremo costretti a proteggere i lavoratori e gli utenti con le azioni necessarie per la loro salvaguardia, incluso l'eventuale sciopero di 48 ore». Usb e Nursind chiedono ai sindaci di Ascoli e San Benedetto del Tronto, al presidente della Regione Marche e all’assessore alla Sanità di intervenire immediatamente «per evitare il collasso definitivo del sistema sanitario nel Piceno». «Nonostante la Regione Marche abbia autorizzato ufficialmente 494 posti letto nell'Ast, strutturalmente mancano ben 23, poiché sono dichiarati attivati solo 471 posti letto: 243 ad Ascoli e 228 a San Benedetto. Tuttavia, di questi, Urologia non è mai stata riaperta e, con ulteriori sottrazioni negli mesi e giorni precedenti da parte della Murg delle culle in patologia neonatale e della nefrologia, si contano altri 30 posti letto in meno. Di conseguenza, alla popolazione del Piceno sono stati negati circa 50 posti letto».