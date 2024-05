ASCOLI Il centrosinistra attacca il sindaco Marco Fioravanti dopo l’incontro con la direttrice generale dell’Ast, Natalini, incontro documentato anche da un video pubblicato sulle pagine social dello stesso Fioravanti. « Quel video mi ha indignato- dice Emidio Nardini, candidato sindaco del centrosinistra - i sono dei luoghi istituzionali dove il sindaco deve interessarsi di sanità, come la conferenza dei sindaci o la commissione sanità. Questo video è un teatrino inscenato dove si vedono anche delle interruzioni. Per cinque anni il sindaco si è completamente dimenticato nella sanità, ma noi adesso non abbiamo infermieri. La nefrologia rischia il dimezzamento dei posti, hanno ridotto le culle della patologia neo-natale, per non parlare del pronto soccorso di San Benedetto Anche Urologia è stata accorpata, ma nessuno aveva avvisato Fioravanti? Questo è solo un spot elettorale, Fioravanti poteva creare uno sportello sulle liste di attesa- dice Nardini -Adesso con chi se la prende il centrodestra?»

Gli anestesisti

La consigliera regionale, Anna Casini, spiega che « Il disagio degli anestesisti e della chirurgia è reale. La direttrice ha detto che la popolazione nell’area Ast del Piceno, durante l’estate, diminuisce, cosa assolutamente inesatta. I consiglieri Carancini e Mangialardi hanno fatto richiesta per convocare l’assessore Saltamartini per chiedere chiarimenti su queste situazioni che sono inaccettabili». « La sanità non è un reality, ma un tema serio che va affrontato- aggiunge il deputato Pd Augusto Curti - Nelle determina fatte da Ast, si prevede una riduzione di 18 unità durante quest’anno. La destra ha fallito su tutti i fronti, tanti non riescono ad accedere alle cure, il problema delle liste d’attesa è ancora molto forte. Continuiamo a credere in una sanità pubblica, ma si sta andando verso una sanità privata». La segretaria del circolo sanità del Pd Manuela Marcucci aggiunge che « Già sono andati via 4 anestesisti, perché hanno lasciato. Bisogna intervenire lì, ma non c’è un minimo di progettualità. Nessuno si occupa nemmeno del piano ferie, pretendo che il sindaco si occupi seriamente del problema ma non solo il giorno prima delle elezioni». Feliziano Ballatori del Movimento 5 Stelle conclude: «La sanità ad Ascoli va malissimo, con una struttura che non funziona. Fioravanti cerca di difendere tutto ciò che il discorso politico porta avanti, con la giunta Acquaroli siamo arrivati al peggio. Sindaco e direttrice Ast non fanno altro che coprirsi a vicenda sulle mancanze dell’ospedale».