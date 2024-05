ASCOLI È un progetto che vuole differenziarsi dall’amministrazione uscente, quello della lista civica Comunanza tocca a te, guidata da Domenico Sacconi e formata da Marco Ciabattoni, Marco Funari, Lucia Iezzi, Luca Costantini, Maria Lupi, Matteo Meschini, Stefano Sacconi, Alfredo Sirocchi, Massimiliano Trobiani e Filippo Virgili. Innanzitutto uno stile diverso nella gestione pubblica: tornare a valorizzare i rapporti umani con i cittadini, ricucendo un legame di vicinanza e solidarietà, riportando coesione. «Una formazione dove umiltà, ascolto, disponibilità e condivisione, - sottolinea Domenico Sacconi - sono alla base, rimettendo i cittadini al centro dell’azione amministrativa. Collaborazione, coralità e non più un uomo solo al comando. Riprenderemo il dialogo con i cittadini e gli altri Comuni del territorio».

Le priorità

Più coinvolgimento delle associazioni locali, per favorire lo sviluppo sociale e turistico, con ricadute sul commercio. Opere pubbliche. Precedenza alla soluzione di problematiche legate alle scuole, specialmente quelle che non offrono spazi adeguati, a partire dal Nido. Poi le strutture sportive, come la realizzazione di un campo in erba sintetica e spogliatoi, l’ammodernamento del palasport, la copertura di un campo da tennis. Fiscalità. «Attenzione alle esigenze dei cittadini – rimarca Sacconi - sottoposti ad un aumento delle tasse negli ultimi cinque anni. Con il progetto “Fisco amico” vogliamo conciliare l’ovvia esigenza della riscossione dei tributi con un approccio più umano, utilizzando gli avvisi bonari, evitando il più possibile sanzioni, con la possibilità di rateizzazione e l’istituzione di un periodo di rispetto, come quello delle festività natalizie».

Il lavoro

Attenzione sullo stabilimento Beko Europe (ex Whirlpool), oltre che sul tessuto industriale e artigianale, cooperando per lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali. Affrontare l’assenza di aree edificabili e la difficoltà nel reperire forza lavoro per lo spopolamento. Poi mirare alla rinascita del centro storico e al miglioramento della fruibilità e sicurezza delle aree pubbliche. Supporto allo sviluppo del cicloturismo.