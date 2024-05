ASCOLI Tre persone sono finite a processo perché presunte responsabili, a vario titolo, di aver rapinato, minacciato e aggredito, procurandogli lesioni gravi, un trentenne di San Benedetto fuori da un locale della movida della Riviera. A distanza di quasi sette mesi dai fatti, al termine di un certosino lavoro investigativo svolto dai carabinieri, è stato fissato il giudizio immediato davanti ai giudici del tribunale di Ascoli per un ventiduenne di origine tunisina ma residente in zona, arrestato e rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto; un ventitreenne di origini egiziane residente nel Lazio posto ai domiciliari e un ventenne per il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lo scorso ottobre, davanti ad uno dei locali più frequentati dai giovani in Riviera, il trentenne venne rapinato della collana d'oro che gli venne strappata. Subito dopo, nel tentativo di cercare di riprendersi quanto gli era stato rubato, il giovane ingaggiò una colluttazione con alcuni giovani che lo aggredirono e lo picchiarono con calci e pugni, colpendolo al volto per poi spintonarlo e farlo cadere a terra. Per la vittima si rese necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto dove venne medicato e curato. Fondamentali per l'individuazione dei presunti responsabili della rapina e delle lesioni cagionate al trentenne si sono rivelate le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza montate all'interno e all'esterno del locale e quelle presenti nelle vicinanze di dove è avvenuto il fatto. Dalla comparazione degli indumenti indossati e da altri elementi si è giunti all'identificazione dei tre, finiti ora a processo. Il procedimento, però, è stato rinviato per l'indisponibilità di due avvocati difensori degli indagati. L'udienza è stata aggiornata a giugno.