SAN BENEDETTO - Il solleone d’ottobre avvinghia allegramente i turisti, non lasciandoli ripartire e attirando anche quelli che, con i trolley sono arrivati a frotte. «Dovevamo tornare a casa sabato scorso, ma con questo tempo meraviglioso come si fa ad andar via dal mare? Potendolo fare, abbiamo deciso di restare un’altra settimana, allungando il nostro soggiorno in residence».

APPROFONDIMENTI IL NUOVO RAGGIRO San Benedetto, rapina al bancomat di Ragnola con la tecnica dello sputo. Uomo assalito da una coppia mentre sta prelevando contante

Lo dicono Gianni Zapparoli e Carla Ferri: vacanzieri provenienti da Modena che, ieri, erano con le amiche Maria Italia Tomassetti ed Anna Maria Marozzi a godersi un aperitivo vista-mare, presso lo chalet “Ciao...”. «Non è la prima volta che veniamo a San Benedetto - proseguono gli emiliani - eravamo già qui a inizio stagione e in quel periodo il meteo non è stato favorevole. Per fortuna ora ci stiamo rifacendo: trascorrere un ottobre così, al mare, è davvero fantastico». Un entusiasmo condiviso da tante persone di tutte le età. Anche molti altri turisti che, ieri, erano on the beach lungo la Riviera delle Palme.

Il meteo



In mattinata, poco dopo le 11, il termometro del circolo nautico Ragn’A Vela (lungomare, zona Ragnola) superava i 23 gradi. Adriatico piatto come una tavola e sabbia tiepida. Condizioni ideali per una giornata balneare fuori-stagione. Certo, gli stabilimenti operativi con gli ombrelloni ancora piazzati si contano sulle dita di una mano. Su questo fronte, ha inciso il “caso-baywatch” che ha visto molte strutture ritirare precipitosamente le proprie attrezzature da spiaggia. E, una volta iniziato a rimettere tutto nei magazzini, fare l’operazione inversa è davvero complicato.

Anche se - con la stagione balneare ufficialmente conclusa il 1 ottobre - in questa fase non è più necessario mantenere il servizio di salvamento per gli stabilimenti che vogliono continuare ad ospitare bagnanti. Ci sono poi strutture come il “Ciao...” che, avendo chiuso i conti stagionali, scelgono di mantenere gli ombrelloni solo per gli ospiti del residence di riferimento, non affittando ad esterni. Ma la penuria di ombrelloni non ha scoraggiato il popolo della tintarella autunnale. Lo si vedeva ieri, girando sulla spiaggia: tante persone in costume; sedie o sdraio portate direttamente da casa, con la voglia di entrare ancora in un mare davvero cristallino. Le immagini della riva frequentata dai bagnanti “ottobrini” fanno il giro dei Social, con la frase ricorrente «Neverending summer»: estate senza fine.



Il caldo fuori stagione non è destinato a fermarsi, almeno per i prossimi giorni. Fino a dopodomani, infatti, gli esperti meteo dell’Aeronautica Militare prevedono temperature massime di 26 gradi su San Benedetto. Le minime non dovrebbero scendere sotto i 18 gradi. In pratica: c’è ancora tempo prima di rimettere sul letto