CIVITANOVA - Primo giorno di un ottobre che si annuncia caldo anche nei prossimi giorni. Bello il colpo d’occhio della spiaggia, completamente libera dagli ombrelloni, a parte un paio di chioschi, ma frequentata da gente a spasso e distesa sui teli da mare. Le temperature lo permettevano, soprattutto nella tarda mattinata. Infatti le minime, tra i 15 e i 16 gradi nella nottata, testimoniano come l’estate sia passata. Ma di giorno l’escursione termica è notevole, per cui c’è stato chi ha scelto di spendere la domenica in spiaggia.

Come detto, stabilimenti balneari chiusi per la stragrande maggior parte, per cui niente ombrelloni, lettini, cabine, docce e bagni. Insomma, niente servizi di spiaggia. Servizio bar, invece, in quegli chalet che hanno la licenza annuale come ristorante. In ogni caso, la scelta di rimanere aperti in questa lunga e insolita coda di estate è antieconomica, come evidenziato anche dai pochi che hanno deciso di rimanere aperto. Anche perché durante la settimana non c’è nessuno al mare. Sono state avanzate, però, diverse proposte: come quella di togliere il limite alla stagione balneare per le concessioni, dando la possibilità di usare la concessione, almeno per l’elioterapico (cioè poter prendere il sole ma senza il servizio di salvamento e senza poter fare il bagno) per tutto l’anno. Altra opzione, quella di anticipare la stagione invece di posticiparla. Al di là delle condizioni meteo di quest’anno, ci sono più ponti festivi ad aprile che in autunno. Inoltre, dopo l’estate, c’è chi non ne può più del mare.



Città, chiaramente, che ha offerto anche altre opzioni. A partire da una speciale edizione del Mare in Fiore sul lungomare sud. La mostra mercato florovivaistica si è chiusa ieri dopo due giorni. Al Varco sul mare, invece, protagonisti gli amici quattro zampe in cerca di casa. “Adotta…mi” il nome della manifestazione organizzata da Pro Loco Civitanova Marche e Comune a partire dalle 15.

A presentare la giornata, la giornalista Daniela Gurini, con la partecipazione straordinaria di Bruno Francinella che leggerà alcune poesie in dialetto civitanovese. È stata organizzata anche una lotteria, per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di alimenti per animali. Inoltre ci sono stati giochi e intrattenimento per bambini e stand gastronomici grazie alla presenza di Alayde e i truccabimbi, Le Tate Junior con le sculture di palloncini, Natural Toys di Badulescu Mariana con giochi creativi, America Graffity (panini e bibite), Mamma Rosa (pizza) e Vivilandia con i gonfiabili. Tra le associazioni presenti, anche la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente di Ancona e quella di Fermo e Provincia. C’è stata anche l’esibizione del il Gruppo cinofilo antidroga della Guardia di Finanza Macerata.