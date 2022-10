ANCONA - Sui social impazzano le foto del “91 agosto”, come si diverte a chiamarlo qualcuno. È l’estate infinita. E dopo l’ottobrata, prepariamoci alla novembrata, visto che le previsioni continuano a dare tempo stabile e temperature tutt’altro che autunnali. Spiagge prese d’assalto nell’ultima domenica di ottobre: pienone a Portonovo e in Riviera per immergersi nelle acque ancora tiepide e limpide del Conero.

Le cartoline

Dalle spiagge arrivano cartoline suggestive: gente in acqua, stesa sull’arenile a prendere il sole, ristoranti pieni, famiglie e comitive che hanno approfittato per una salutare passeggiata o per un pranzo al sacco. C’è pure chi si diverte con il sup o il windsurf. A Portonovo, addirittura, si è riproposto l’annoso problema del parcheggio a valle. Infatti le tante auto scese sin dal primo mattino hanno esaurito i posti, manco fosse piena estate. Un viavai continuo con tanta gente che ha anche affollato le stradine della baia così come le varie spiagge. Dalla Capannina, a Bonetti, dal Clandestino fino al molo e alla spiaggia ex Ramona: tutti a godersi il bel tempo che dovrebbe continuare almeno fino al prossimo weekend. Nella baia sono rimasti aperti i ristoranti Il Laghetto e Pesci Fuor d’Acqua in piazzetta, che hanno fatto registrare il tutto esaurito. «Portonovo non si smentisce – dice Marcello Nicolini del Laghetto - basta che ci sia il sole ed è pieno di gente. Godiamoci questa estate infinita». Il Laghetto chiuderà domenica per riaprire poi per le festività natalizie. Invece Pesci Fuor d’Acqua rimarrà aperto dal venerdì alla domenica.