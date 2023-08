SAN BENEDETTO - Un passaggio a livello alla moviola. Quanto sta accadendo da mesi presso la zona di via Volterra al confine tra San Benedetto e Monteprandone dove in poco tempo si è passati dall’attesa di 20 secondi per il passaggio del treno a ben 8 minuti. File di automezzi pesanti, tir, macchine, ogni giorno si formano in prossimità del passaggio a livello di via Volterra in zona Val Tiberina a Porto d’Ascoli dove insistono imprese come la Pla.Fer.Cart, Capocasa, Ital Sevizi. Aziende che si occupano di riciclo dei materiali e che vedono impegnate circa 120 dipendenti.

Quindi una zona altamente frequentata da mezzi più o meno grandi e che fa da raccordo tra il sud della città e la strada Salaria. Fino a qualche mese fa il passaggio a livello era di quelli che funzionavano meglio, con appena 20 secondi di attesa. Se non fosse che sono stati realizzati lavori da Rete Ferroviaria Italiana e dai 20 secondi si è passati a ben 8 minuti. Tanti, troppi. Questo non fa che formare colonne di macchine e tir, tutti con il motore acceso, quindi emanando anche un quantitativo notevole di smog. «Era un passaggio al livello gioiello – afferma Andrea Fioretti della Pla.Fer.Cart – era un vanto per l’intera zona mentre ora è diventato un incubo, creando disagi all’intera zona e a tutte le imprese che vi insistono. La situazione è grave, improponibile e non si può più convivere con tale infrastruttura che dovrà essere rivista. Rivolgiamo un appello affinché si rimetta mano a tale passaggio, è improponibile convivere con attese del genere e con una circolazione paralizzata». Situazione che incide pesantemente anche sulla quantità di anidride carbonica e di polveri sottili che si vengono a sprigionare dai motori accesi degli automezzi per circa 8 minuti, di fronte alle varie battaglie in campo contro lo smog interventi come questo dovrebbero essere rivisti e migliorati per la tutela della salute dei cittadini..