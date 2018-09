Incidente tra furgoni sul passaggio a livello: treno si ferma appena in tempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Incidente tra due furgoni sui binari, il treno si ferma in tempo per evitare l'impatto coi mezzi: le sbarre del passaggio a livello restano abbassate lungo tutta la tratta e il traffico va in tilt, ad un orario tra l'altro di punta. Lunghe code, traffico deviato e una serie di inversioni, con automobilisti spazientiti scesi in strada per capire cosa stesse succedendo. È successo nella tarda mattinata, pochi minuti prima delle 12.