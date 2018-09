Prigioniero del passaggio a livello abbatte la sbarra: sarà multato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Resta incolonnato sotto il passaggio a livello e preso dalla paura di venir travolto dal treno, sfonda le barriere. E’ successo alle 18,30 di ieri quando un turista umbro al volante di una Opel che usciva dal lungomare in direzione della Statale non si è accorto del semaforo rosso acceso. Rimasto in fila, le sbarre si sono abbassate e chiuse davanti alla Opel. Nel timore di rimanere intrappolato sui binari il turista ha forzato e distrutto una sbarra. Sul posto la polizia locale che ha identificato il conducente – che sarà sanzionato – e il personale di Ferrovie dello Stato per i danni.