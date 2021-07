Un autoarticolato si ferma sui binari al passaggio a livello: bloccato il traffico ferroviario

SAN SEVERINO - Un autoarticolato si blocca a cavallo dei binari sul passaggio a livello in località Valle dei Grilli: traffico ferroviario bloccato per circa mezz’ora, ieri mattina, lungo la tratta San Severino – Castelraimondo a causa di un autoarticolato fermo.

Sul posto gli agenti del comando della Polizia Locale del Comune di San Severino Marche e i tecnici di Rfi, la Rete Ferroviaria Italiana, che hanno provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza e permesso così il rapido ritorno alla normalità della linea. Nessun disagio, invece, per gli automobilisti in transito lungo la strada Sp.361 Septempedana, che passa poco lontano. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale un autoarticolato Volvo FH460 di una ditta di autotrasporti di Tolentino, nell’attendere di entrare nel piazzale di una rimessa di materiali edili, non è riuscito a ripartire e ad evitare che le sbarre del passaggio a livello, che hanno iniziato ad abbassarsi prima del passaggio del treno, finissero contro la copertura telonata del rimorchio.

