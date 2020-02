Terribile volo nello scavo, operaio muore poco dopo in ospedale. Era vicinissimo alla pensione“

SAN BENEDETTO - Un'altra tragedia sul lavoro. Un operaio è morto questa mattina in un incidente sul lavoro a San Benedetto del Tronto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era su una condotta idrica, quando è caduto nello scavo ed è stato travolto dalla terra. Immediatamente soccorso, non è stato però possibile caricarlo sull'eliambulanza a causa delle gravissime condizioni che non hanno permesso di stabilizzarlo. Trasferito all'ospedale Madonna del

Soccorso, è deceduto poco dopo il ricovero. In corso indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. L'uomo aveva 65 anni ed era prossimo alla pensione.

