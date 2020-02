Si accascia durante la passeggiata: soccorsi inutili, muore fulminato da un malore

SAN SEVERINO - Dramma ieri a San Severino intorno alle 18.45. Un anziano è morto stroncato da un malore in via Ferranti, dove si è improvvisamente accasciato durante una passeggiata.

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. Purtroppo, per l’uomo, non è c’è stato nulla fare. Sul luogo del malore, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti anche i carabinieri.

