SAN BENEDETTO - Lavori allo stadio Riviera delle Palme, replica alle osservazioni del Ballarin e abbattimento dei pini presenti sul tratto ovest di via Gino Moretti. Sono questi gli interventi che stanno tenendo concentrati gli uffici tecnici del Comune.

Gli Azzurri

Dopo Ferragosto, precisamente il 19, è in programma l’appuntamento con gli azzurri del rugby che disputeranno il test match con la Romania al Riviera delle Palme. E per l’occasione tutto dovrà essere inappuntabile, da qui gli interventi che dovranno essere affrontati al Riviera a partire dalla certificazione fino al collaudo che dovrà avvenire entro il prossimo 30 giugno. Interventi per circa 10mila euro. L’incontro della palla ovale con la Romania entrerebbe nella serie di test di avvicinamento al mondiale, proprio come accadde quattro anni fa, quando a San Benedetto arrivò la Russia. L’incontro segue gli accordi che erano stati assunti tra Comune e Federazione Italiana Rugby lo scorso autunno, relativo ad un incontro internazionale da svolgere in città su base annuale dal 2023 al 2025. Ma il Riviera non è l’unico stadio che sta tenendo impegnato l’ufficio lavori pubblici dove da mesi non si parla d’altro che di Ballarn. Dalla ditta Servizi integrati all’ingegneria srl di Cagliari sono pervenute osservazioni al progetto esecutivo di Canali riguardanti prezzi ed elaborato, quindi gli uffici procederanno a presentare le loro controdeduzioni per poi inviare tutta la documentazione alla Stazione unica appaltante di Fermo entro il prossimo 15 giugno per non perdere tempo. «E’ vero che avremo due mesi in più a disposizione – spiega l’assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti - ma noi lavoreremo come se tutto cadesse a fine luglio, vogliamo stare comodi con i tempi e non incorrere in problemi». Inoltre tutti i pini che attualmente insistono su via Gino Moretti, nel tratto tra via Toscana e viale De Gasperi dovranno essere abbattuti. Decisione assunta dalla società Res Agraria srl di Tortoreto invitata dal Comune a esprimere un parere tecnico sui pini che fiancheggiano la pista ciclabile. Pronunciamento resosi necessario dopo la caduta prima di un pino nel tratto verso via Piemonte e successivamente con la caduta di un arbusto su un’auto in sosta proprio nel tratto verso via Toscana. «Abbatteremo sei pini – spiega Capriotti – e procederemo con la sostituzione e quindi piantumazione delle bagolari, mentre nel tratto verso mare potranno rimanere anche se controllati speciali per almeno due anni».

APPROFONDIMENTI LA PROROGA Due mesi in più per il Ballarin: il Comune si salva in zona Cesarini

Le motivazioni

All’indomani della caduta di un pino, avvenuta lo scorso primo marzo all’interno del cantiere dove si sta realizzando il prolungamento della pista ciclabile di via Gino Moretti, il Comune aveva disposto l’analisi di stabilità di tutto il filare di alberi che caratterizza la via. Gli accertamenti sono stati svolti dalla società Res Agraria s.r.l. per stabilire quali provvedimenti fossero necessari per mantenere in sicurezza l’area.