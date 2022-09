San Benedetto, sorpreso con cinque dosi di eroina: senzatetto marocchino in carcere

SAN BENEDETTO - Gli agenti del commissariato di polizia di San Benedetto hanno arrestato un marocchino di 46 anni di origini marocchine, senza fissa dimora poiché accusato di possesso di sostanze stupefacenti. Il marocchino è stato trovato in possesso di poco più di un grammo di eroina divisa in cinque dosi termosaldate, probabilmente destinate allo spaccio lungo Riviera delle Palme. L’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto di Ascoli a disposizione dell’autorità giudiziaria. Oggi si terrà l’udienza di convalida dell’arresto e il processo per direttissima.