MACERATA In poco più di un anno e mezzo avrebbero spacciato oltre 700 grammi di stupefacente, tra eroina e hashish, guadagnando sui 21.500 euro. È quanto ricostruito dai carabinieri della Sezione operativa del Nor della Compagnia di Macerata che giovedì mattina hanno arrestato due uomini del Fermano, Michele Miconi 45 anni di Montappone e David Brocco 38 anni di Massa Fermana. L’indagine era stata avviata dopo un sequestro di 52 grammi circa di eroina effettuato a Montecosaro Scalo.

La ricostruzione

Era la sera del 10 novembre scorso. I militari del Nucleo operativo radiomobile - Sezione operativa fermarono un’Audi A3 guidata dal 45enne di Montappone, insospettiti decisero di approfondire i controlli perquisendo l’automobilista. L’intuito dei carabinieri risultò corretto, il 45enne infatti, nascosti negli slip, aveva un involucro del peso complessivo lordo di 52 grammi circa di sostanza stupefacente poi risultata essere eroina. Nel borsello invece fu trovato un piccolo bilancino di precisione e a quel punto i militari eseguirono anche una perquisizione domiciliare a casa dell’uomo dove furono trovati altri due bilancini di precisione sporchi di residui di stupefacente e materiale usato per il confezionamento delle dosi.

Da lì scattarono ulteriori indagini svolte attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento all’esito delle quali i militari accertarono che il 45enne e il 38enne di Massa Fermana avrebbero messo su un vasto e redditizio traffico di droga assicurandosi l’approvvigionamento da vari fornitori per poi rivendere lo stupefacente ad un nutrito gruppo di acquirenti. Nello specifico i due indagati, da maggio del 2022 fino a dicembre scorso, avrebbero effettuato diverse cessioni di droga, in particolare eroina e hashish, a svariati acquirenti abituali: nel complesso sono stati documentati in 265 i grammi di eroina e in 500 i grammi di hashish smerciati in circa 700 episodi di spaccio, dal quale gli indagati avrebbero tratto un illecito profitto quantificato in 21.500 euro. Gli episodi di spaccio sarebbero avvenuti tra Macerata e la provincia di Fermo.

Una volta raccolti sufficienti elementi a loro carico i militari del Nucleo operativo radiomobile hanno depositato una corposa informativa in Procura e sulla base delle risultanze investigative il Pm Enrico Riccioni ha richiesto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di entrambi gli indagati. Nei giorni scorsi il Gip Daniela Bellesi ha emesso l’ordinanza di applicazione della misura eseguita giovedì mattina dai carabinieri che, contestualmente, hanno anche effettuato la perquisizione domiciliare di entrambe le abitazioni, a Montappone e Massa Fermana, rinvenendo altri due bilancini di precisione, un involucro contenente eroina per un peso complessivo di 4,5 grammi e un flacone contenente metadone.

Sia la droga, sia il metadone che i bilancini di precisione sono stati sequestrati. Martedì si svolgerà l’interrogatorio di garanzia dinanzi al Gip. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Massimo Di Cola del foro di Macerata ed Eleonora Barbieri del foro di Pesaro.