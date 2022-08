ANCONA - Continua incessante l’attività finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ad Ancona.

L’attività investigativa della Squadra Mobile ha permesso di arrivare nella mattinata di sabato scorso, ad una coppia dimorante in zona Piano, composta da un italiano classe ’73 ed una straniera classe ’88.

APPROFONDIMENTI L'INCURIA Ancona, al Guasco la galleria degli orrori tra rifiuti e bivacchi

I due avevano avviato una fiorente attività di spaccio all’interno di un appartamento dove i consumatori di droga si presentavano quotidianamente per l’acquisto delle dosi.

Sabato mattina, dopo l’ennesimo servizio di appostamento compendiato da mirati pedinamenti, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno fatto irruzione all’interno dei locali in uso alla coppia trovandosi davanti un vero e proprio laboratorio di preparazione e confezionamento di vari tipi di sostanze stupefacenti. All’interno del laboratorio vi erano anche due giovani acquirenti nell’intento di consumare lo stupefacente seduti nel divano degli spacciatori.

La perquisizione operata nell’immediatezza dei fatti permetteva di rinvenire, nascosto in vari punti della casa, numeroso stupefacente.

In particolare venivano rinvenuti re sequestrati dentro il frigorifero, 5 panetti e 8 cilindri di hashish per un peso di quasi un chilo; 35 grammi di marijuana; 4 involucri di cocaina; 1200 euro in banconote di vario taglio custoditi insieme alla droga e ritenuti il provento dell’attività di spaccio; bilancini, coltelli e forbici utilizzati per tagliare gli stupefacenti.

I poliziotti rivenivano anche un manoscritto indicante la contabilità riconducibile allo spaccio di stupefacenti, da cui si evincevano introiti per circa 5.000 euro.

Visti i gravi indizi di colpevolezza, entrambi gli spacciatori venivano arrestati e deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona in ordine ai reati di spaccio e detenzione di stupefacenti di vario tipo, commesso in concorso tra loro con l’aggravante della continuazione.

In mattinata è stato convalidato l’arresto dall’Autorità Giudiziaria procedente e, su richiesta di patteggiamento, sono stati condannati alla pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, pena sospesa con applicazione di 100 ore di lavoro di pubblica utilità da svolgere presso un ente di volontariato.

I due consumatori trovati all’interno dell’appartamento mentre consumavano droga, sono stati segnalati alla Prefettura di Ancona come assuntori per i dovuti provvedimenti del caso.