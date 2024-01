LORETO Li aspettavano al casello autostradale di Loreto-Porto Recanati. I carabinieri della Compagnia di Osimo sapevano che sarebbe dovuta passare di lì una Bmw Serie 1 di colore grigio metallizzato con a bordo una coppia sospetta. L’ipotesi è che i due fidanzati trasportassero un carico di droga.

La perquisizione

Il sospetto è diventato realtà nel primo pomeriggio di mercoledì, quando è scattata la perquisizione dell’auto e della coppia. Poco più di mezzo etto di eroina purissima è stata trovata addosso alla donna, una 41enne anconetana. La droga era contenuta in un unico involucro, ancora da tagliare e dividere in dosi. Probabilmente, era stata appena acquistata. Sotto sequestro, oltre ai 52 grammi di polvere bianca, sono finiti anche un coltellino e un bilancino di precisione.

Le misure

La coppia è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. La donna è finita nel carcere pesarese di Villa Fastiggi. La stessa misura cautelare è stata disposta dal pm Irene Bilotta per il compagno, un algerino di 35 anni. Questi mattina compariranno entrambi davanti al gip per la convalida dell’arresto e, se lo vorranno, improntare una prima tesi difensiva. Sono entrambi assistiti dall’avvocato Bernardo Becci. La sequenza dell’arresto è stata immortalata da qualche automobilista che si è ritrovato al casello di Loreto-Porto Recanati proprio nel momento in cui è esplosa l’operazione antidroga dei carabinieri del Norm di Osimo. D’altronde, il dispiegamento di forze ha attirato l’attenzione di parecchi automobilisti di passaggio.

I fatti

Il blitz dei militari è arrivato dopo una serie di approfondimenti e accertamenti investigativi, che nei giorni scorsi avevano fatto presupporre il passaggio sospetto di due corrieri della droga al casello dell’A14. L’attenzione si è così spostata verso la coppia di fidanzati. Quando i due sono stati fermati, stavano per uscire dal casello. Probabilmente, quella droga sarebbe dovuta finire nelle piazze della Val Musone e poi anche nel circondario di Ancona. Stando all’ipotesi investigativa, la coppia - quando è stata fermata - aveva da poco acquistato la partita di droga. Un sacchetto contenente 52 grammi di eroina, pronti per essere tagliati, divisi in dosi e immessi sul mercato i primi giorni del nuovo anno.

Il controllo

La coppia non ha cercato di opporre resistenza quando ha visto la task force di militari iniziare la perquisizione. Il controllo ha investito la Bmw sulla quale viaggiavano i due, ma l’auto è risultata essere “pulita”. La droga è stata infatti trovata addosso all’anconetana: un sacchettino con dentro eroina purissima. Il sequestro ha interessato pure un bilancino di precisione, un coltello a scatto e i cellulari dei due indagati, dalla cui analisi gli inquirenti sperano di poter risalire alla fonte di approvvigionamento della droga. Le indagini, infatti, sono ancora in corso.

Questa mattina sarà il gip Sonia Piermartini a tenere l’udienza di convalida dell’arresto. Lui è finito nel carcere di Montacuto, mentre lei è stata condotta a Villa Fastiggi dopo il completamento degli accertamenti di rito.