SAN BENEDETTO Procedono all’ospedale Madonna del soccorso i lavori per l’installazione della nuova Tac. Si stanno infatti concludendo in queste ore le ultime operazioni di smontaggio del vecchio apparecchio con la rimozione dello stesso, nel rispetto di una tabella di marcia che permetterà all’Azienda sanitaria territoriale di poter contare, nei tempi previsti, su un nuovo macchinario altamente tecnologico. Quest’ultimo è stato acquistato con i fondi del Pnrr, ma con costi di installazione a carico del bilanci. Ieri è stata invece smontata la vecchia Tac all’ospedale Mazzoni.

Il piano

Il piano prevede due differenti azioni. Il mantenimento degli esami per i pazienti ricoverati e che accedono al Pronto soccorso del Madonna del soccorso. Questo è possibile, in quanto la Tac dedicata al Pronto soccorso non viene utilizzata, solitamente, al massimo delle sue potenzialità. Infatti, il numero medio di esami al giorno è di 30, quando potenzialmente, sulla base delle caratteristiche tecniche dell’apparecchio e degli orari di lavoro dei medici radiologi e dei tecnici di radiologia (presenti nelle 24 ore del giorno tutti i giorni dell’anno), ne possono essere eseguiti circa 45. Si stima, dunque, che verranno effettuati circa 300 esami aggiuntivi.

Lo spostamento degli esami Tac con mezzo di contrasto all’ospedale Mazzoni dove verranno eseguiti con l’apparecchio Tac dedicato alla radioterapia. Si tratta di circa 130 persone nei tre mesi (marzo-maggio). Tutti i cittadini che avevano già una prenotazione per questa tipologia di esame sono stati contattati telefonicamente, grazie alla collaborazione del coordinatore dei tecnici di radiologia del Madonna del Soccorso che ha provveduto a effettuare le chiamate per fornire una chiara spiegazione al cittadino e ascoltare le esigenze dell’utente. Gli esami verranno effettuati dal personale sanitario (medico, tecnico di radiologia e infermiere) dell’ospedale di San Benedetto che non modificherà il proprio orario di lavoro, ma temporaneamente, per due giorni la settimana, solo la sede di lavoro.