Il sottosegretario alla sanità bacchetta il Pd sambenedettese dopo la sua visita in ospedale. Ecco perché

SAN BENEDETTO - Il sottosegretario alla sanità Pierpaolo Sileri bacchetta il Pd sambenedettese.

La replica al commissario del Circolo nord del Pd Elio Costantini, non si è fatta attendere, ed è arrivata direttamente dal vice ministro Sileri che afferma: «Ho letto fantasiose ricostruzioni in base alle quali la Regione Marche sarebbe stata “assente” alla mia visita presso il Madonna del Soccorso. Voglio smentire con forza queste ricostruzioni: la mia visita informale era stata concertata con il presidente Acquaroli ed in particolare con l’assessore Saltamartini, con il quale vi è una interlocuzione settimanale e un’ampia sintonia. Mi sono confrontato con l’assessore sia prima che dopo la visita, e ho ringraziato per suo tramite tutto il personale dell’ospedale per l’eccellente lavoro svolto. La sanità non deve essere materia da campagna elettorale».

