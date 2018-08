Scontro tra un'auto â€‹e uno scooter: centauro all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Spaventoso schianto, intorno a mezzogiorno, tra uno scooter e un'auto. E’ accaduto di fronte all’area di servizio Eni lungo la Statale 16 in zona San Filippo. E’ stato lì che un T-Max con in sella un 55enne e una Punto condotta da un 44enne si sono scontrati. Ad avere la peggio il conducente dello scooter che è rimasto in terra e che è stato raggiunto da due ambulanze, una della Croce Verde e l’altra partita dalla postazione del Pronto soccorso. L’uomo, medicato sul posto, è stato stabilizzato e portato in ospedale.