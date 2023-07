SAN BENEDETTO - C’è fervente attesa a San Benedetto per la partita che sabato 19 agosto metterà di fronte le nazionali di Italia e Romania allo stadio Riviera delle Palme. Si tratta della seconda partita di livello internazionale che la città ospita dopo quella che si tenne il 2019 contro la Russia.



La visibilità



La gara, che quest’anno avrà inizio alle ore 18.30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, rientra nel quadro delle Summers Nations Series, la serie di partite di avvicinamento al mondiale, che si svolgerà dall’8 settembre al 28 ottobre in Francia. Viale Secondo Moretti, la strada principale dell’isola pedonale rivierasca, è stata trasformata per l’occasione in una “walk of fame”, dove sono citati tutti i maggiori giocatori della nazionale italiana, con un omaggio anche ai sambenedettesi Pierluigi Camiscioni (sempre nel cuore di tutti gli appassionati della palla ovale) e Giambattista Croci.



Il richiamo



La “passeggiata della notorietà” termina in Piazza Matteotti, dove è stata apposta sul muro di una delle case che vi si affacciano, una maglia della nazionale italiana formato king size che funge da richiamo per l’acquisto dei biglietti della partita, che avviene in modo che resti un ricordo materiale della giornata. Infatti, nei punti di vendita posti presso la Tabaccheria Floppy, in via XX Settembre 87, al 3° Tempo Store in Viale dello Sport 174 a Ragnola e allo Chalet Sabbiadoro, sul lungomare, in Viale Europa 29, acquistando la t-shirt speciale #facciamounione, si riceverà un biglietto per la gara Italia-Romania. L’invito da parte degli organizzatori è quello di indossare la maglia in occasione della partita, in modo da colorare di azzurro gli spalti dello stadio sambenedettese, che già fu gremito da oltre diecimila spettatori nel 2019, in occasione del test-match stravinto 85-15 contro la Russia.

Le iniziative



Altre iniziative collaterali sono previste a San Benedetto a ridosso della gara, ma già si parla di una visita della comitiva azzurra al campo “Nelson Mandela”, il fiore all’occhiello dell’Unione Rugby San Benedetto, che in queste settimane sta ampliando la propria capienza e i propri servizi con la costruzione delle nuove tribune, che saranno di legno, sinonimo di tutela del clima.