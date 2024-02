Italia-Inghilterra 17-14 Sei Nazioni rugby diretta all'Olimpico di Roma: sfida al tabù, il nuovo ct Gonzalo Quesada debutta senza Capuozzo. Dove si vede in tv. Zara Phillips allo stadio

Italia rugby Sei Nazioni diretta oggi 3 febbraio

Prima giornata del Sei Nazioni 2024, per la prima volta nel Torneo all'Olimpico di canta God save the King, in tribuna anche Zara Phillips, figlia della principessa Anna e nipote della Regina Elisabetta II, cavallerizza d'argento alle Olimpiadi del 2012, insieme al marito Mike Tindall, campione del mondo con l'Inghilterra nel 2003.

3-0

I marcatori

3' 3-0 c.p. Allan

11' 10-0 m. A. Garbisi tr. P. Garbisi

15' 10-3 c.p. Ford

19' 10-8 m. Daly

25' 17-8 m. Allan tr. P. Garbisi

32' 17-11 c.p. Ford

37' 17-14 c.p. Ford

Le formazioni

Stadio Olimpico, ore 15.15

(biglietterie aperte o federugby.it)

ITALIA: Allan; Pani, Brex, Menoncello, Ioane; P. Garbisi, A. Garbisi; L.Cannone, Lamaro (cap.), Negri; Ruzza, N. Cannone; Ceccarelli, Lucchesi, Fischetti. A disp. Nicotera, Mirco Spagnolo (esordiente), Zilocchi, Zambonin, Alessandro Izekor (esordiente), Varney, Mori.

All. Quesada.



INGHILTERRA: Steward; Freeman, Slade, Fraser Dingwall, Daly; Ford, Mitchell; Earl, Underhill, Roots; Chessum, Itoje; Stuart, George (cap.), Marler. A disp. Dan, Obano, Cole, Coles, Cunningham-South, Care, Smith, Feyi-Waboso.

All. Bortwick.



Arbitro: Williams (N. Zelanda)

La tv

In Tv: diretta SkySport, Sky Go, Now e Tv8.

Il calendario

Le altre partite: ieri Francia-Irlanda 17-38, oggi alle 17.45 Galles-Scozia.

L'attesa

A essere educati - come si conviene a un rugbysta - non sta bene lamentarsi davanti all’Inghilterra per le assenze anche dell’ultim’ora che hanno rimaneggiato l’Italia.

Il ct rivale, Steve Borthwick, per un motivo o per l’altro, è stato infatti costretto a rinunciare ad almeno 15 titolari (una squadra intera, insomma) per allestire la formazione con cui affrontare oggi all’Olimpico gli azzurri che mettono sempre più paura agli inglesi per una banale questione statistica: su 30 confronti gli italiani non ne hanno vinto nemmeno uno (anche se il ko del 1998 ad Huddersfield fu dovuto solo a una colossale svista dell’arbitro) e così nessun giocatore che indossa la bianca divisa con la rosa carminio dei Lancaster vuole essere il primo a imbrattare quella maglia immacolata. Sai lo scherno al di là della Manica, da dove sono arrivati a Roma oltre 20mila fedeli.

Pronostico tabù

Italia rugby Sei Nazioni diretta oggi 3 febbraio all'Olimpico di Roma: sfida al tabù Inghilterra, il nuovo ct Gonzalo Quesada debutta senza Capuozzo. Dove si vede in tv

Perché, oggi, davanti ai 62mila fedeli dell’Olimpico quasi al completo, c’è il rischio di battere l’Inghilterra? Anche senza la nostra freccia più acuminata, Ange Capuozzo - proprio lui, mannaggia - bloccato da una gastroenterite a poche ore dal match? Anche se qui a Roma non vinciamo una partita del preistorico 2013? No, sulla carta nessun rischio: con o senza il mercuriale Capuozzo, la vittoria dell’Italia è pagata 8 volte dagli allibratori (quella inglese è come al solito data alla pari) e lo scarto che ci viene appioppato è di 15 punti anche perché l’Inghilterra (quinta nel ranking internazionale) è reduce da un brillante Mondiale chiuso al terzo posto, mentre l’Italia (undicesima), dopo una devastante Coppa del Mondo, è arrivata a pezzi nelle mani del ct Gonzalo Quesada che sempre ieri ha perso il romano Edoardo Iachizzi (malanno muscolare) sostituito in panchina dal debuttante bresciano Alessandro Izekor, 23 anni.

La novità Quesada



Ecco un’importante novità: per queste nozze d’argento fra il Sei Nazioni e il rugby, per questi 25 anni fra il torneo più affascinante e antico del mondo (1883) e Roma, debutta alla guida di una nazionale l’argentino Quesada che ha avuto appena un mese per confermare l’idea che già si era fatto di noi: «Dobbiamo ritrovare la strada in mezzo alla tempesta», ovvero per adesso gioco concreto, nessuna avventura in difesa, ricorso al piede senza remore e folate con i trequarti solo nella metà campo degli avversari. Più avanti si vedrà. Idee molto sagge che tengono conto della Storia azzurra nel Torneo che ci ha accolto nel 2000 e in cui abbiamo vinto solo 13 partite (più un pareggio) su 120 match. Nell’album delle figurine dei ct azzurri è il primo argentino e degli 8 tecnici che l’hanno preceduto solo i primi due (i kiwi Johnston e Kirwan) hanno brindato al debutto nel Sei Nazioni. Che ricordi con Scozia e Galles al Flaminio!

Deluso e triste di non poter giocare, ma la forza dell'Italia è nel nostro gruppo. Con tutto il cuore a fianco della squadra che, sono sicuro, farà una grande partita.



Forza ragazzi ! 🇮🇹#ITAvENG #SixNations2024 — Ange Capuozzo (@CapuozzoAnge) February 3, 2024

«La Storia la conosciamo bene anche noi giocatori - tuona il capitano Michele Lamaro, romano, 25 anni - ma non ci condiziona. Vogliamo dimostrare che non siamo quelli dei Mondiali, vogliamo restare sempre in partita difendendo fino all’ultimo respiro. Il nuovo ct dà molta importanza all’aspetto mentale, ci spinge a lottare per qualcosa di più grande».Di grande c’è, ahinoi, anche l’esperienza della prima linea inglese che accumula 206 caps (presenze) rispetto alle nostre 84, giusto per ribadire che la conquista sarà la prima chiave per restare in gioco, perché poi il fosforo non manca ai fratelli Paolo e Alessandro Garbisi, 23 e 21 anni, ai quali Quesada ha affidato la cabina di regia anche per sfruttare l’ottima stagione del Treviso che dà 14 giocatori sui 23 del figlio partita. Sprazzi di ottimismo? Giusto un po’, male non fa, come resta inebriante, dopo questi 25 anni così avari di vittorie, la vista dell’Olimpico al completo per gli azzurri del rugby.