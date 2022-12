Sgomento a San Benedetto, si è spento a 69 anni Tonino Camiscioni. Era il gestore del noto chalet sul mare

SAN BENEDETTO- Si è spento a causa di una malattia fulminante, tra lo sgomento generale a San Benedetto del Tronto, Tonino Camiscioni. Aveva 69 anni.

Gestiva lo Chalet Camiscioni

Camiscioni, che per anni ha gestito il noto chalet di San Benedetto del Tronto, viene ricordato soprattutto per un passato da musicista come componente del gruppo "I Rotunderos". Il cugini Pierluigi, noto rugbista, si era spento qualche anno fa.