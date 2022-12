Infarto fulminante in casa, morto l'avvocato riminese Luigi Lega Baldini

RIMINI È stato trovato senza vita in casa Luigi Lega Baldini, avvocato riminese e presidente dell’asilo di via IV Novembre fondato dalla famiglia. Aveva 63 anni. Dopo la morte choc dello storico ristoratore Arturo Pane, fondatore di Zeinta di Borg, un altro lutto improvviso colpisce la comunità romagnola.

Il conte nobile di animo

Baldini è stato stroncato da un infarto fulminante. Non rispondeva al telefono, da lì è scattato l'allarme. Sotto choc tutta Rimini. Da tutti considerato "nobile di animo" non solo per il titolo di conte