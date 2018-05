Gli scrocconi dei ristoranti Mangiano pesce a sbafo e poi non pagano il conto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - La tendenza a non pagare il conto al ristorante di pesce sta purtroppo diventando un’abitudine. Non c’è solo il caso (poi rientrato) del cliente con la stampella eclissatosi in un battibaleno da Bagni Andrea ma spuntano altri casi analoghi. E se molti ristoratori incassano (ma solo la fregatura), altri non accettano di essere raggirati. Così come il titolare del ristorante Il Molo Sud che, tramite l’avvocato Raffaele De Chiara, ha deciso di sporgere denuncia alla magistratura. Sabato scorso una coppia sui sessant’anni è entrata nel locale. Dopo essersi seduta al tavolo ha chiesto al cameriere pietanze a base di pesce consumando tutte le numerose portate. Poco dopo però è iniziato un via vai ben organizzato da parte dei due. Senza alcuna rimostranza o fare sospetto, hanno comunicato di recarsi all’esterno per fumare una sigaretta precisando di lasciare la borsa sulla sedia del tavolo per poi saldare il conto. Il titolare del ristorante ha quindi emesso regolare scontrino e successivamente ha cercato di capire con il cameriere il motivo dell’uscita della coppia anche perchè nella sala in cui c’era il tavolo era fornita di uno spazio per fumatori. Trascorsi 15 minuti circa il titolare è uscito dal locale per chiedere alla coppia se era possibile sparecchiare poichè c’erano altri clienti in attesa ma i due si erano già dileguati. Avevano lasciato sul tavolo una borsa di colore grigio scuro, di scarso valore, aperta e priva di ogni documento con all’interno solo carta di imballaggio e un pacchetto di sigarette. Ora si stanno vagliando i fotogrammi delle telecamere di sorveglianza per risalire agli scrocconi. Purtroppo non sono casi isolati, altri sono successi: come in ristorante di Grottammare il 25 Aprile. Ecco perchè l’avvocato De Chiara ha scritto un vademecum da distribuire gratuitamente a ristoratori, commercianti e albergatori su come difendersi dai furbetti del conto che stanno diventando sempre più numerosi e sempre più impuniti.