Riaperto dopo un anno di lavori il lungomare centrale ma adesso attenti a dove si parcheggia l'auto: ecco perché

SAN BENEDETTO - E' stato riaperto ieri pomeriggio il lungomare centrale di San Benedetto dopo lo smantellamento del cantiere che, per tutto l’inverno, ha sistemato sia la corsia est sia il marciapiede vicino agli chalet.

Un momento molto atteso anche perché oggi si attendono numerosi pendolari per la Festa della Repubblica che offrirà un primo assaggio di estate vera. Da tenere a mente che torneranno i parcheggi a pagamento su tutte le zone blu mentre la corsia ovest della carreggiata sarà ancora interdetta a coloro che volessero parcheggiare quindi si rischiano le multe. Inoltre il ticket sarà operativo tutti i weekend di giugno, appunto il sabato e i festivi mentre durante la settimana il parcheggio è libero fino a luglio. Nei due mesi centrali sarà invece a pagamento tutti i giorni per poi tornare solo festivi e weekend nelle prime due settimane di settembre. Le tariffe saranno comunque applicate nella fascia oraria 9-24 e costeranno 1,20 euro un'ora, 4 euro per 5 ore consecutive e 8 per l'intera giornata.

Gli abbonamenti settimanali costano 32 euro, quelli mensili 120 e i trimestrali 250. Per sottoscriverli rivolgersi all'Azienda Multi Servizi Spa nel parcheggio della stazione ferroviaria di San Benedetto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 18. Per informazioni contattare 0735/658899.

I residenti pagheranno 50 euro, i proprietari di immobili in zona tursitica 70. Chi ha già sottoscritto un abbonamento l'anno scorso può rinnovarlo sul portale MarchePayment, accessibile dalla homepage del sito comunale www.comunesbt.it (percorso “Servizi on line” – “Paga un servizio”). Nella causale del servizio occorre indicare "Rinnovo permesso zone blu" e la targa dell'automobile per la quale si richiede l'abbonamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA