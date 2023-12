Con una pietra danneggia il vetro di un treno in sosta: denunciata una donna

SAN BENEDETTO - Gli agenti della polizia ferroviaria di San Benedetto del Tronto hanno denunciato in stato di libertà una cittadina comunitaria perché con il lancio di una pietra ha danneggiato un vetro di un treno in sosta. La sezione operativa di sicurezza cibernetica invece ha raccolto tre denunce di cui una per molestie a mezzo social, una per trading on-line e una per spoofing.